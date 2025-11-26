與習近平通話後川普「約束」高市早苗？ 林飛帆：非常錯誤的解讀

2025年10月28日，美國總統川普（右）訪日本橫須賀海軍基地，與日相高市早苗（左）一起登上美軍航空母艦喬治華盛頓號。路透社



美國總統川普日前與中國領導人習近平通話，中方釋出習近平對台灣「回歸」表達立場，但川普在社群發文卻隻字未提，國安會副秘書長林飛帆今天（11/26）在電台專訪中指出，中國常在雙邊會談後新聞稿動手腳，加上自己意見，林飛帆也強調，台灣與美方溝通相當良好，幾乎每天進行。至於川普在與習近平通話後，又與高市早苗通話，被部分人士解讀是「約束」高市的言行，林飛帆指出，這是非常錯誤的解讀，林飛帆指出，川習通話前，美方就先知會日方，事後川普也致電高市，林飛帆認為，在地緣政治上平衡中國影響力，美日都是最核心的盟友，雙方有高度協調。

國安會副秘書長林飛帆今天上午接受Pop Radio電台節目主持人黃暐瀚專訪，談到印太區域安全近期成為熱點，包括日本首相高市早苗重申「台灣有事等於是本有事」，並表示可能危及「日本存立事態」等立場，加上日前習近平致電美總統川普，兩大國領導人通話中，中國官媒指稱習近平向川普表達「強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」等語，但川普其後在自家社群發文卻對台灣隻字未提。林飛帆對此表示，中國常在雙邊或多邊會談後的新聞稿動手腳，會把會談中，不管有無提到的，都會加上自己的意見，去當作對方有肯認 或是態度表達。

林飛帆指出，川普在自己的社群媒體發文上，並沒提到任何跟台灣有關的內容，這也是一個案例。至於究竟川習電話會談當中，有無此對話，「我們不在當中 不得而知，但很明確的是，雙方最後對這談話結果，什麼樣重要訊息要對外釋出、有共識的部分、或有重要意涵的部分要對外釋出，雙方是有不同的認知的。」川普關切的是貿易以及解決美中間的衝突，包括芬太尼問題，是在川普事後表達都可看到。林飛帆也強調國安會等單位將會密切持續關注後續發展。

國安會副秘書長林飛帆（右）2025.11.26接受Pop Radio電台撞新聞節目主持人黃暐瀚（左）訪問。截自Pop Radio YouTube直播

林飛帆也指出，川普在與習近平通話之前，已經先知會日本首相高日早苗，川普事後也打電話給高市，因為雙方資訊同步（same page）很重要，這顯示川普沒有要擱置美日雙邊關係，而是思考要如何控管中國風險。

主持人問林飛帆，有人解讀川普跟習近平談話後打電話給高市，是「川普轉頭去約束高市」、甚至去「訓誡她」，是否有此可能？

林飛帆表示：「完全不認同這講法，這是對美中關係的極大不理解，或是對美日關係極大不理解。」林飛帆接著指出，過去一段時間，不管是從安全上部署，或者是從地緣政治上如何去平衡中國影響力，美日都是最核心的盟友。美日雙邊是對於到底如何去應對中國威脅，其實是有高度的協調，甚至是雙邊在每天不斷的溝通。

林飛帆也指出：「我們跟美方也是每天的溝通，去曲解為川普去約束高市，這是非常錯誤的解讀。」

由於日媒預測4月川習會之前，高市早苗會在這之前訪美，主持人問林飛帆，明年4月川習會，是否會損害台灣利益？

林飛帆表示，國安會很密切關注事態發展，與美方溝通非常良好，包括相關的安排，除了在媒體上看到的之外，跟美方的溝通，幾乎是就是每天都在進行。

林飛帆強調，川普第一任執政時期，也跟習近平有過雙邊峰會，雙方領導人坐下來會談，之後的結果是貿易戰，到底會不會雙邊 180大翻轉，會進一步做觀察，現在不適合做太多評論。

