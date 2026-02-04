與習近平通話 普京贊中俄關系堪稱典範

（德國之聲中文網）據中國官媒新華網報道，2月4日下午，習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行了視頻會晤。兩位領導人互致新春問候。

習近平表示，今年國際形勢“愈發動蕩”，作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，“堅定捍衛二戰勝利成果”，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本准則，攜手維護全球戰略穩定。

習近平強調，雙方要把握歷史契機，密切高層交往，加強各領域務實合作，“以更深層次的戰略協作和更加積極有為的大國擔當，確保中俄關系繼續沿著正確軌道不斷發展”。

廣告 廣告

普京對俄羅斯國家電視台表示，他告訴習近平，在國際局勢日益動蕩之際，莫斯科和北京之間的外交政策聯盟仍然是一個“重要的穩定因素”。他還說，俄中全面伙伴關系和戰略合作“堪稱典範”。

德新社報道稱，普京指出，俄羅斯是中國最重要的能源供應國。兩國貿易額一直保持在2000億美元以上。據新華社報道，普京表示對俄中關系充滿信心，雙方要繼續堅定不移支持彼此維護國家主權、安全，實現經濟社會發展繁榮。

俄羅斯衛星通訊社的消息，習近平在通話中邀請普京於今年上半年對中國進行正式訪問，普京接受了這一邀請。

兩位領導人上次會面是在去年9月，當時普京出席了北京的盛大國慶閱兵式。習近平去年5月也訪問了莫斯科，參加俄羅斯慶祝二戰勝利的活動。

中國從未譴責俄羅斯發動的侵略戰爭，也從未呼籲俄羅斯從烏克蘭撤軍。烏克蘭的許多盟友認為北京一直在支持莫斯科，提供軍事援助以支持其戰爭行動。北京否認這些指控，並表示其並非沖突一方。

衛星通訊社的消息還援引俄羅斯總統助理稱，習近平在通話中表示支持俄羅斯、美國、烏克蘭在阿布扎比舉行的三方安全磋商。

上周日（2月1日），中國外交部長王毅在北京會見了俄羅斯國家安全局局長謝爾蓋·紹伊古。據中國外交部消息，王毅告訴紹伊古，在當前“動蕩”時期，中俄必須共同維護多邊主義，“倡導平等有序的多極世界”。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正