與習通話後 川普主動致電高市 談美陸關係

日相高市早苗（圖）與美國總統川普通話，雙方針對強化日美同盟各項課題，廣泛地交換意見。（路透）

本報綜合外電報導

美國總統川普與大陸國家主席習近平通話後，接著於東京時間二十五日上午與日本首相高市早苗通話。高市表示，川普在電話中說明他稍早與習近平之間的通話。

高市說明，與川普通話「是稍早應川普總統之請，舉行電話會談」，「雙方針對強化日美同盟、印太地區面對的情勢與各項課題，廣泛地交換意見，其中川普總統也說明昨晚的美中領袖（電話）會談在內，最近的美中關係」。

她說，「在當前的國際情勢下，繼川普總統先前訪日之後，我認為我們再次確認兩國之間的密切合作。川普總統還表示，我是他非常親密的朋友，並鼓勵我隨時打電話給他。」

廣告 廣告

不過，高市並未進一步透露通話細節，僅稱「這屬於外交上的互動，不便透露詳細內容」。

而日本政府二十五日書面答詢公明黨代表齊藤鐵夫提交的質詢書，表示高市有關「存亡危機事態」的國會答詢「並未改變政府的一貫見解。台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全保障，對於國際社會整體的穩定而言也十分重要」，重申希望透過對話以和平方式解決的一貫立場。

另外，日本常駐聯合國代表山崎和之則致函聯合國秘書長古特瑞斯，反駁北京常駐聯合國代表傅聰要求高市撤回「台灣有事」答詢的主張，指出「中國的主張不符合事實，缺乏依據」。