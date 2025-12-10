與老公向佐分隔兩地 郭碧婷露面揭婚變真相

郭碧婷難得在媒體前露面。（圖／侯世駿攝）

郭碧婷與香港男星向佐在2020年結婚，成為人妻後較少公開露面，今（10日）她出席醫美代言活動，相隔多年面對台灣媒體她難掩緊張，直呼：「滿忐忑的，畢竟我是個滿I的人。」由於她與老公沒有住在一起，因此婚變消息頻傳，對此她表示比起跟老公維繫感情，更在意老公有沒有跟孩子聯絡。

為了照顧爸爸與孩子上學問題，郭碧婷選擇住在台灣，雖然沒有跟老公住一起，但她認為現在已經不是嫁雞隨雞、嫁狗隨狗的時代，「我結婚前就直白說，我喜歡台北的生活，他們也ok，也沒逼我生孩子，是我自己要生，他們從來沒任何意見。」並說老公與公婆因為工作的關係，也不是一直住在香港，不過暑假跟過年時全家都會聚在一起。

郭碧婷分享與老公向佐的相處之道。（圖／侯世駿攝）

而這幾天向佐也在台灣，問及平時如何維繫夫妻感情？郭碧婷表示：「現在3C這麼發達，他只要跟小孩維持感情就好，我只在乎他有沒有跟小孩聯繫，小孩也愛爸爸，他沒打來我就會說，怎麼沒打給小孩，雖然不常見面，但真的沒太大影響。」並打趣說會對老公放話：「不打給小孩我就飛過去打你。」

郭碧婷的爸爸罹癌正在治療中，先前她的婆婆向太（陳嵐）在直播說，郭碧婷一直都是用自己的錢支付爸爸醫藥費跟孩子的學費，大讚她獨立孝順。談到此事郭碧婷笑說：「我婆婆對小孩很好，也有給我錢錢！」至於爸爸目前的身體狀況，郭碧婷說標靶治療與化療並行，狀況已經好了很多。

郭碧婷稱罹癌的爸爸情況有所好轉。（圖／侯世駿攝）

