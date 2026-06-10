41J肉聲／與老婆吵架後 金剛猩猩陷入沉思爆紅！原來是「木村拓哉猩二代」
日本名古屋市「東山動植物園」一隻金剛猩猩「清正」，近日他的一段影片被瘋傳，相信他與老婆吵架後，陷入長長的沉思。由於這段畫面引發網友熱烈討論，也讓清正一夕之間爆紅，不過清正的來頭可不小，人家可是「木村拓哉猩二代」。
金剛猩猩陷入沉思爆紅 竟是「木村拓哉猩二代」
近日網友們瘋傳，清正與女伴吵架後，自己獨坐並陷入沉思，其摸頭、摸嘴唇的模樣，像極人類陷入苦惱的樣子。就有網友幫他加「註解」說：「他正在思考這段婚姻到底正不正確？」、「是不是不該結婚？」、「我哪裡做錯了？」、「猩生好難。」
不過清正的來頭不小，他的父親是曾紅遍全球的「帥哥猩猩」夏巴尼，又被日本網友封為「猩球界的木村拓哉」。後來清正在園區「出道」，許多遊客驚見，清正的神韻幾乎跟老爸一模一樣，而且同樣帥度破表，換句話說，清正可以說是「木村拓哉猩二代」。
另外也有網友認為，清正的氣質比較像好萊塢影像布萊德彼特，但大家都同意「DNA遺傳因子太驚人」。而這次他陷入沉思的畫面，再度引發網友關注，也讓東山動植物園又紅了一次。
金剛猩猩小檔案
園方指出，金剛猩猩雄性和雌性體型差異顯著；雄性體重可超過200公斤，而雌性體重僅約100公斤。牠們性情溫順，儘管外表兇猛，但實際上很膽小。金剛猩猩主要以草葉、莖稈和樹葉為食，平均壽命為30-35年。雄性隨著年齡增長，背部會長出白色毛髮，因此又稱為「銀背猩猩」。
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