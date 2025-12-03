與老婆大元感情融洽 鼓鼓鬆口已準備好當爸

鼓鼓呂思緯（前中）、蕭秉治（左）、白安（右二）及愛心總召夏和熙（右一）等人出席「2025毛起來愛」公益記者會。（Hit Fm聯播網提供）

鼓鼓呂思緯、蕭秉治、白安及愛心總召夏和熙等人今（3日）出席Hit Fm聯播網舉辦的「2025毛起來愛」公益記者會，身為人夫代表的鼓鼓，今年2月才和老婆大元（林艾璇）登記結婚，夫妻倆領養了愛犬呂小柱，經常一早6、7點就被牠吵醒，笑稱作息相當適合生小孩。

與大元仍處於新婚狀態的鼓鼓，對於是否要當爸爸一事？他一切以大元意願為主也都願意支持，他說：「女生的身體、心理狀態變化比較大。如果不想要小朋友，我也覺得很好；如果想要，我願意陪著女方一起完成。」

之前，鼓鼓的兩隻愛犬相繼離世，直到去年從繁殖場領養了呂小柱，花了不少時間才取得對方信任，不過愛犬明顯更黏大元，讓他自嘲是玩伴兼僕人，主要負責清潔和照護。由於前一隻愛犬是因心臟病問題離世，發現問題時已經來不及，所以這次特別留意呂小柱健康狀況，目前除了心臟有些微雜音、年紀大牙齒掉得差不多之外，整體仍算健康。

白安從國中至今養過14隻貓，經歷了不少生離死別，每次都得花半年才能走出傷痛，但抱持著「如果我不認識牠，牠獨自離開這個世界，我會更難過」，因此還是會做出相同選擇。

