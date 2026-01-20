與聯合國分庭抗禮？川普加薩和平理事會重點一次看

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」成員與章程陸續出爐。外界發現川普可能想透過這個理事會介入加薩以外衝突，有另立門戶與聯合國分庭抗禮意味。

紐約時報指出，邀請各國加入「和平理事會」（Board of Peace）的相關信函16日陸續寄出，受邀者除英、法、加拿大及沙烏地阿拉伯等美國長年盟友外，也出現俄國、白俄等傳統上不是西方盟邦的國家。

紐時檢視這個理事會的組織章程發現，川普有意讓「和平理事會」介入不僅限於加薩的各個全球衝突。批評者指川普政府似想打造一個由美國主導、能與聯合國分庭抗禮的機構；川普向來指控聯合國帶有自由派偏見並存在浪費。

身為主席的川普對這個理事會將擁有極大影響力，各國可以支付超過10億美元成為理事會永久會員，得以讓理事會具可觀預算規模。但川普如何運用這些資金及實際控制權等仍不明朗。

● 和平理事會成立緣起與任務

理事會最初是川普「戰後加薩」願景的一部分。去年他斡旋加薩停火時，打算設和平理事會成為協助監督加薩重建與治理的「新國際過渡機構」；委員會成員將包括各國領袖，並由他本人擔任主席。

後來聯合國安理會去年11月正式通過一項美國起草的支持和平理事會決議，賦予理事會國際合法性。決議授權理事會與各國政府合作，為加薩招募國際維和部隊，還敘明在巴勒斯坦自治政府完成改革前，理事會將依川普的加薩計畫行事。

然而「以色列時報」（TOI）檢視理事會章程後發現，章程通篇隻字未提加薩（Gaza），印證早先他們研判美國很可能想藉這個理事會介入或解決全球其他衝突。然而聯合國安理會去年11月決議所賦予的任務範圍僅限加薩，且僅維持到2027年底。

法新社引述章程序言提及，理事會「是一個致力於促進穩定、恢復可靠和合法治理，並在受衝突影響或威脅地區確保持久和平的國際組織」。章程強調建立一「更靈活、更有效的國際和平建設機構」，並指理事會將「依照國際法執行相關和平建設職能」。

● 理事會主席權力大

章程賦予川普作為主席相當大的個人權力，指他將任命一個理事會下轄的「執行委員會」以落實決策，主席可罷免執委會成員及否決執委會決議，也可指定自己的繼任者，還擁有設立、調整或解散附屬機構的權力。

法新社引述章程指出，川普不僅將擔任理事會主席，也是首屆的美國代表，「主席擁有專屬權力，可視必要性或適當性設立、修改或解散附屬機構，以履行和平理事會的使命」。

他將挑選「具有全球影響力的領導人」組成執行委員會，任期2年，是否續任須經主席同意；主席也可「代表和平理事會」通過決議或發布其他指令；只有在「自願離職或喪失行為能力」情況下，才能撤換主席。

● 出資10億美元可成理事會永久成員

根據法新社看到的章程內容，擔任主席的川普將負責決定邀請哪些國家加入，並要求想獲永久席位的國家至少出資10億美元（約新台幣316億元）。

章程內容寫道「每個成員國的任期自本章程生效日起不得超過3年，是否續任由主席決定」、「凡是在章程生效後第1年內，向和平理事會提供超過10億美元現金資金的成員國，不適用3年任期限制」。

章程規定決策以多數決通過，每個出席的成員國擁有1票，但所有決定仍須經主席批准。

● 目前成員

白宮表示，理事會成員將包括：美國總統川普（主席）、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）、前英相布萊爾（Tony Blair）、美國億萬富翁金融家羅旺（Marc Rowan）、世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）、白宮副國安顧問嘉布瑞爾（Robert Gabriel）。

● 哪些國家已受邀

表示已收到邀請的國家與領袖包括（但不限於）俄羅斯、加拿大、埃及、阿根廷、約旦、巴西、巴拉圭、印度、巴基斯坦、匈牙利、羅馬尼亞、德國、法國、義大利、匈牙利、羅馬尼亞、烏茲別克、白俄羅斯、希臘、摩洛哥、斯洛維尼亞、波蘭。

● 運作方式尚不明朗

法新社指出，章程規定「在至少3個成員國同意受其約束」時即正式生效。

紐時指出，目前不清楚和平理事會將對加薩行使多大程度監督、監督會持續多久。現已有兩個向理事會負責的次級委員會成立，以執行川普的加薩和平計畫。

白宮上週宣布成立「加薩執行委員會」，成員包括庫許納與魏科夫。執委會也納入卡達與埃及官員，並有一名以色列商人參與。但以色列政府批評執委會納入卡達與土耳其的決定。

土耳其與卡達在以哈戰爭期間都曾協助斡旋以色列與哈瑪斯，促成加薩停火；但以色列官員指控兩國與哈瑪斯關係過於密切。（編譯：劉文瑜、陳亦偉）1150120