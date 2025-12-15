與胞姊謝衣鳯爭選2026彰化縣長？謝典林：現階段未做任何最後決定

政治中心／劉宇鈞報導

2026彰化縣長選舉，國民黨方面，立委謝衣鳯呼聲相當高，不過她目前仍未明確表態。如今傳出，謝衣鳯胞弟、彰化縣議長謝典林也有意角逐。對此，謝典林14日回應，他目前就是全力拚守議會席次，至於其他可能性，現階段並未做出任何最後決定。

謝典林在臉書上發文表示，2026選舉，各縣市都陸續在進行協調整合，尤其彰化縣對國民黨來說是很重要的選區。對他個人來說，目前就是全力拚守議會席次、穩定議會運作，並把議長的角色做好做滿。

廣告 廣告

至於外界關心的其他可能性？謝典林強調，「現階段並未做出任何最後決定，家人之間也都保持理性溝通與討論」，但他認為，國民黨只要再2026年選舉的基礎打好，2028重回執政、藍天再現的機會就大。

謝典林最後說，「我相信黨中央會整合地方意見，推出對彰化最有利、最適合的縣長參選人」。

更多三立新聞網報導

網球／盧彥勳前進彰化辦訓練營 謝典林肯定有助提升在地選手實力

謝典林宣布退出國民黨主席選舉！他證實「被連勝文勸退」

國民黨主席之爭9搶1！最新網路民調結果驚人「她獲最高票」 一人已退選

謝典林想選國民黨主席「財產申報曝光」 南投議長欠債超過5億

