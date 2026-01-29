與能幹助手「偷情性愛片」外流 已婚總統顧問請辭拋震憾彈！與正妹撕破臉互告

已婚總統顧問武克希奇，與得力助手、人權部人權推廣暨保護總局長帕伊科維奇偷情的性愛片外流。（翻攝自IG）

位於歐洲的蒙特內哥羅爆出政壇桃色醜聞，已婚總統顧問武克希奇（Dejan Vukšić），與得力助手、人權部人權推廣暨保護總局長帕伊科維奇（Mirjana Pajković）展開不倫戀，且性愛片還流出，消息曝光，震撼蒙特內哥羅政界，如今雙方更是撕破臉，互控的刑事訴訟仍在進行中。

綜合外媒報導，總統顧問武克希奇爆與下屬帕伊科維奇不倫戀，且性愛影片還流出，相關消息震撼蒙特內哥羅政壇。而武克希奇去年12月以個人因素為由請辭，並否認所有指控，稱自己也是在不雅片在網路曝光後，才第一次看到，同時反指控帕伊科維奇竊取他的手機且涉入勒索集團，指該集團曾於去年3月打恐嚇電話，要求他撤回憲法法院法官候選人提名，否則就要公布他威脅帕伊科維奇的電話錄音檔。

不過據《紐約郵報》報導，帕伊科維奇23日透過聲明宣布辭職，並對總統顧問武克希奇提出嚴厲指控，指控總統身邊第一人、前國安局長曾在通話中持續威脅她，「在蒙特內哥羅將無容身之地、無法生存」，指武克希奇在她拒絕配合要求後竟出言威脅，強調雖未遭受肢體暴力，但對方明顯想在各方面摧毀她的生活，並批評總統米拉托維奇（Jakov Milatović）在醜聞中未採取任何行動。如今雙方互控的刑事訴訟仍在進行中。

