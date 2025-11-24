與自由樂讀 人權故事車前進新北淡江高中 真人圖書館邀請陳中統前輩 以日記回望白恐歲月

【記者蔡富丞/綜合報導】國家人權博物館「2025人權故事車－與自由樂讀」校園巡迴活動於11月20日及21日進駐新北淡江高中，以「白恐文學」與「威權統治」作為主題，滿載《無法送達的遺書》、《回家是一趟沒有線性終點的旅程：白色恐怖與我的左派阿公》、《神祕列車》、《轉型正義之路：島嶼的過去與未來》等人權議題相關書籍，20日並舉辦「真人圖書館」講座，邀請白色恐怖政治受難者陳中統前輩，以「日記」為主軸，帶領師生走入半世紀前那段被塵封的歷史。

陳中統前輩1937年生於彰化，高雄醫學院畢業後赴日本岡山大學醫學院研究所，專攻癌症治療和血液學。1969年，他與妻子結束蜜月旅行返家時，被指控涉入「臺灣青年獨立聯盟」案而遭逮捕。同年7月，被以「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」罪名判處有期徒刑15年。在景美看守所服刑期間，因具醫學專長，被指派至醫務室擔任外役，曾參與政治犯名單救援行動。1975年蔣中正去世後獲減刑，於1979年2月22日出獄。此後，他回到父親開設的中和醫院行醫，並長期投入白色恐怖受難者平反與人權推動工作。

講座中，陳中統前輩以自己撰寫的「日記」作為切入點，帶領師生從不同角度理解那段歷史。這些日記原本並非為出版而寫，而是他在禁錮歲月中的紀錄，短則幾字，長則數頁，看似瑣碎的片段，字字乘載著受難者在威權體制下的真實處境。為防範突襲檢查，他以日文撰寫，或藏於《默克診療手冊》之間，利用頁碼作為日期，偽裝書本內容。每當重讀日記，往事彷彿歷歷在目。

陳中統前輩提到，待在景美看守所的十年期間，曾發生政治犯名單外洩事件。當時國民黨對外宣稱「沒有政治犯」，他遂利用看診時蒐集政治受難者的基本資料，包括年齡、出生地、罪名等等，再由擔任外役的獄友協助，將政治犯名單送往海外。1971年4月政治犯名單外洩曝光，外國媒體紛紛揭露臺灣政治犯的處境，引起國際人權組織的關注與救援，對當時的政府造成極大壓力。

人權館表示，透過人權故事車校園巡迴書展與真人圖書館講座，希望引導學生理解人權的意義，思考自由、尊嚴與記憶的價值，讓人權教育於校園中扎根茁壯，成為培養民主素養的重要養分。