與自由樂讀 人權故事車前進桃園大溪國中 透過遊戲推理思辨 認識自由與尊重的真諦

【記者蔡富丞/綜合報導】國家人權博物館「2025人權故事車–與自由樂讀」校園巡迴活動於11月18日至19日進駐桃園大溪國中，滿載多元人權議題書籍，搭配露營風格的閱讀空間設計，吸引不少師生駐足翻閱。18日並與「宇教泥樂工作室」合作舉辦桌遊體驗，引導學生藉由遊戲來主動學習、思考，將抽象的人權概念化為具體感受。

「人權故事車」不僅帶來豐富的人權主題書籍，也透過舉辦閱讀活動、說故事劇場、桌遊體驗及真人圖書館講座等生動多元的方式推廣人權教育，結合「學習」與「體驗」，讓師生能在輕鬆的氛圍中接觸各種人權議題，從不同角度理解人權與自身權益。

本次活動並與「宇教泥樂工作室」合作，由創辦人林家宇帶領，進行情境式推理遊戲《獵巫鎮》。學生透過角色扮演與邏輯推理，化身村莊成員，藉由資源交換、簽訂合約與投票審判，試圖找出潛藏在人群中的「女巫使徒」，揭開真相。

該遊戲蘊含多層人權隱喻，「選擇陣營」象徵社會中每個人都存在的差異，不應被歧視或貼上標籤；「資源交換」則模擬現實中權力不對等而可能忽視、侵害他人權利，造成不公的情況；最後，「使徒審判」猶如白色恐怖、獵巫運動等歷史事件，人們常因「莫須有」的罪名而失去自由與生命的處境。遊戲以寓言形式，帶領學生從歷史經驗連結至現實社會，思考權力與人性的關係，培養對於「自由」與「尊重生命」的自覺。

人權館表示，期望藉由「人權故事車」校園巡迴行動做為人權教育的橋樑，結合閱讀與教育活動，傳遞「尊重、自由」理念，進一步培養更多具備理解與包容等人權精神的未來公民。