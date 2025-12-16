與自由樂讀 人權故事車進駐臺南大灣高中 呂昱前輩勉勵學生 勇於思考發聲

【記者蔡富丞/綜合報導】國家人權博物館「2025人權故事車－與自由樂讀」校園巡迴活動於12月10日至11日進駐臺南大灣高中，10日並舉辦「真人圖書館」，邀請白色恐怖政治受難者、同時也是獄中文學代表作家呂昱前輩，透過他的生命故事與文學創作經驗，引導師生認識臺灣人權發展的歷史，啟發思考民主、自由與人權的意義。

呂昱前輩，本名呂建興，1949年生於臺南，就讀高雄左營高中時因涉及「統中會案」，於1969年2月被捕，遭受嚴刑逼供及疲勞審訊，曾長達七天七夜未睡覺。初審被判處15年有期徒刑，1971年經臺灣警備總司令部更審，以《懲治叛亂條例》第2條第1項「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」改判處無期徒刑。1975年，因為總統蔣中正逝世而減刑為15年；1984年刑滿出獄。

呂昱前輩在獄中便開始著手文學創作，並發表書評及投稿刊物。出獄後，他獲頒吳濁流文學獎，更進一步創辦《南方》雜誌與南方出版社，持續推動思想啟蒙教育與公共議題討論，並著有《獄中日記》、《消逝的難民營牛肉麵》、《白恐牢籠的新綠苗：「台灣文學主義」的嫩芽》等作品。

講座中，呂昱前輩回顧自身年少入獄的心路歷程，強調「歷史既已發生，記憶不容遺忘」。他也提醒「只要出現壓迫與不公，就必須有人站出來說話」，勉勵學子們勇於關心社會議題，挺身守護自由權益。現場師生反應熱烈，紛紛交換彼此想法。

人權館表示，將持續透過人權故事車與「真人圖書館」系列活動，引導年輕世代從受難者的生命故事中，反思自由與人權的重要性，讓人權教育的種子在校園裡萌芽且茁壯。