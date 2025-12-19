與舊情人出入汽車旅館 小王被抓包判賠30萬

與人妻重燃舊情出入汽車賓館，小王被地方法院判賠30萬元。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市有對恩愛夫妻結婚7年後，妻子趁員工旅遊時和前男友出雙入對，還被未成年兒子撞見「媽媽會和別的叔叔手牽手」；丈夫獲悉後展開蒐證，發現妻子跟小王頻繁出遊、用餐，甚至還有牽手、擁抱、相互摟腰、撫摸臀部、進出汽車旅館行為，丈夫黯然離婚，對小王提出侵權告訴，法官判定小王須賠償人夫30萬元，全案可上訴。

這對夫妻是於2017年結婚，2024年9月間，人妻於員工旅遊時，還被未成年的兒子撞見「會和別的叔叔手牽手」，人夫懷疑有第三者介入婚姻展開蒐證，發現妻子與前男友於同年4至6月間頻繁一同出遊、用餐，甚至進出汽車旅館，人夫始知悉婚姻已無希望，而與妻子於6月24日完成離婚登記。

小王向法官說明和人妻於多年前為男女朋友關係，去年底因偶然透過通訊軟體重新取得聯繫，但僅有簡單寒暄、偶爾聚餐，「會和別的叔叔手牽手」的男主角並不是他；至於和前女友重燃舊情，是前女友於6月1日告知已談妥離婚條件，2人才會於6月8日進出汽車旅館，前女友也於6月24日完成離婚登記。

法官認為，小王與人妻相互依偎、摟腰，顯見2人舉止親暱，互動如交往中之情侶，顯已逾越一般社交行為，且進出汽車旅館，通常亦足認有發生性行為之事實，其行為已逾越社會一般通念所能容忍範圍，而達破壞婚姻生活程度，應認已侵害原告之配偶權，是原告請求應屬有據。

法官判決小王應給付人夫30萬元，及自9月13日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息、原告其餘之訴駁回、訴訟費用由被告負擔10分之3，餘由原告負擔。

