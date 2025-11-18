與艾普斯坦通信往來 美國前財長薩默斯宣布退出公務事務

美國前財政部長薩默斯(Larry Summers)17日表示，他將退出公共事務，因為他與性犯罪富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的通信被公諸於世。

哥倫比亞廣播公司新聞網17日報導，薩默斯在聲明中表示：「我對我的行為深感羞愧，並意識到它們造成的痛苦。我為我持續與艾普斯坦先生聯繫的錯誤決定負起所有責任。」

在美國國會上週公佈的電子郵件中，這位哈佛大學前校長與艾普斯坦保持聯絡，一直到艾普斯坦2019年因未成年人性交易案被捕的前一天。

美國眾議院18日將針對是否公布與艾普斯坦有關的所有檔案進行表決。

此舉正值美國司法部宣布將調查艾絲絲坦與前總統柯林頓(Bill Clinton)和其他幾位知名民主黨人士的「往來與關係」。柯林頓也是艾普斯坦的友人。

司法部是在川普的敦促下做出這項決定，川普也要求調查薩默斯、領英(LinkedIn)創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)和摩根大通集團(JP Morgan Chase)。

川普在社群媒體上寫道：「艾普斯坦是一位民主黨人，他是民主黨的問題，不是共和黨的問題」，「他們都認識他，別把你們的時間浪費在川普身上。我有國家要經營！」

柯林頓強烈否認他知悉艾普斯坦的犯罪活動。

薩默斯曾擔任柯林頓的財政部長，並在前總統歐巴馬任內擔任國家經濟會議(National Economic Council)主席。他也在2001年至2006年擔任哈佛大學校長，目前仍在哈佛任教。

在薩默斯17日晚間的聲明中，他說他希望「與我最親密的人重建信任和修復關係。」

華府進步派智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)17日在網站上宣布，薩默斯不再隸屬於該中心。薩默斯在美國進步中心擔任資深研究員。

眾議院監督委員會上周公布的電子郵件顯示，薩默斯和艾普斯坦經常餐敘，艾普斯坦也經常試圖將薩默斯介紹給全球知名人士。2018年7月，艾普斯坦曾提議與「聯合國主席」會面，並稱「對你來說是個有趣的人」。

一名薩默斯的代表先前告訴美國媒體，薩默斯對於在艾普斯坦2008年因勸誘未成年少女賣淫而被定罪後，仍與他保持聯繫深感後悔。

這些電子郵件包含許多知名人士。華爾街日報的調查發現，在2,324封郵件中有超過1,600封提到川普。

川普也是艾普斯坦的多年好友。但川普表示，他在2000年代初期就與艾普斯坦鬧翻。川普一再否認犯下任何與艾普斯坦有關的不當行為。雖然他在上週公佈的一些訊息中被提到，但他沒有寄發或接受這些訊息。(編輯：許嘉芫)