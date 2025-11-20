與艾普斯坦通信掀波 美前財長薩默斯辭哈佛教職

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）今天辭去哈佛大學與OpenAI董事會職務，他與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾有往來引發的風波持續發酵。

路透社報導，薩默斯宣布他將辭去ChatGPT人工智慧（AI）工具開發商OpenAI董事會一職，他的發言人隨後表示，他也將停止在哈佛的教學工作，並暫時請辭商業與政府中心主任職務，以配合哈佛對艾普斯坦檔案中所涉人員進行審查。

廣告 廣告

薩默斯曾在民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）任內擔任財政部長，他是因與艾普斯坦有關係而付出代價的美國最高層級人士之一。艾普斯坦2019年在曼哈頓一所監獄中死亡，生前被指控犯下性販運罪。他的死因被判定為自殺。

自聯邦眾議院監督委員會（House Oversight Committee）公布文件，詳述薩默斯與艾普斯坦之間持續的私人通信以來，薩默斯就一直飽受抨擊。

文件顯示，薩默斯在艾普斯坦於2008年遭定罪後仍與他保持聯繫，甚至曾向他請教感情方面的建議。目前尚未有證據浮現，顯示薩默斯曾參與艾普斯坦的性販運活動。

發言人高德柏格（Steven Goldberg）今天發表聲明表示：「薩默斯認為，在哈佛進行審查期間，現階段暫時請辭主任職務符合中心的最佳利益。他本學期與其他教師共同授課的3門課將由合課教師完成，他下學期沒有排定授課。」

薩默斯原本擔任哈佛甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）莫撒瓦-拉瑪尼商業與政府中心（Mossavar-Rahmani Center for Business and Government）主任。

他同時也是哈佛大學前校長。薩默斯17日表示，他將退出所有公開職務，以便「重建信任並修復與身邊至親的關係」。

包括皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）及美國進步中心（Center for American Progress）等多個組織也證實，薩默斯正陸續退出與其關聯的職位。

「紐約時報」表示，不會續約薩默斯今年1月簽署的1年期撰稿人合約。西班牙國際銀行（Santander）也於今天證實，薩默斯已辭去他所擔任的國際諮詢委員會主席職務。（編譯：張曉雯）1141120