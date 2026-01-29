與英特爾合作 黃仁勳：台積電才是頂尖的

▲輝達執行長黃仁勳今（29）日抵達台灣。

[NOWnews今日新聞] 黃仁勳今（29）日飛抵台灣，在機場外與記者打招呼、問候，後續也搭車直奔飯店。這次訪台，他計畫出席台灣輝達尾牙，將與台灣供應鏈合作夥伴見面。而媒體問到，被問到是否擔心台灣能源建設不足以供應發展AI？黃仁勳表示，能源供應在台灣、美國及歐洲都是很重大的挑戰，因為全球正面臨一場新的工業革命。

黃仁勳表示，所有想要發展新一代工業革命的地方都仰賴能源供應，美國自己有生產晶片及AI設備，基礎設備是很大的挑戰，在台灣跟歐洲也是如此。

廣告 廣告

此外，先前傳出輝達投資50億美元入股英特爾（Intel），雙方將共同開發資料處理與桌上型電腦專用的AI晶片，輝達也成為英特爾X86 CPU的重要客戶。

對此，黃仁勳表示，台積電是最頂尖的，因為他們的供應非常穩定，客戶服務也是最優秀的。黃仁勳強調，輝達保持開放心態，正面評估與所有夥伴合作的可能。

而針對外傳美方希望台灣轉移4成半導體產能到美國的看法，黃仁勳指出，用「轉移」來思考此議題並不合適，而是應該想成「增加」產能才對。他表示，台積電在未來十年必須大幅增加產能，其中一部分將在美國生產，一部分將在歐洲生產，一部分將在日本生產，很多產能也會留在台灣。

同時，黃仁勳認為，未來台積電晶圓與產能的需求，將遠遠超過台灣可取得的能源供應量，所以上述增加產能對台積電來說是件好事，台積電能擁有全球布局並從中得益，而對美國來說也是一大優勢，因為可擁有強大的製造業韌性，這可說是雙贏局面。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

傳產也想在AI分一杯羹 謝金河以「康寧」為例：翻身機會來了

中鋼去年12月由虧轉盈 股價創下8個月新高、站回年線

何時到台灣？傳黃仁勳專機今早起飛 目前先行降落於香港