與范少勳廁所激吻戲遭轟「人家都結婚了」 成語蕎親回應

女星成語蕎近期客串影集《人浮於愛》，劇中與已有交往對象的范少勳上演親密戲碼。成語蕎事後將拍攝片段分享到個人IG，卻引發網友怒批：「拜託一下，人家都結婚了，妳發這種到底是蹭什麼！」對此，成語蕎也直球回應網友。

成語蕎昨（30）日在IG分享了她客串《人浮於愛》的片段，畫面可見她與范少勳的對手戲。片段中，她先替范少勳慶生，並在他喝醉時親向臉頰自拍，隨後兩人更在酒吧廁所上演親密橋段，畫面尺度相當大，讓人看了臉紅心跳。

成語蕎也在貼文中坦言，拍攝這場親密戲前，由於實在過於害羞，「還先偷偷喝了兩杯shots才敢開拍。」同時，她也感謝劇組安排了親密指導老師，指出「在正式開拍前，我們先透過對視、握手、再到擁抱，一步步建立信任、了解彼此，也讓心裡更安定。」成語蕎最後也表達對導演、老師以及范少勳的感謝，稱在各方專業帶領下，親密戲才能在安全且安心的氛圍中順利完成。

貼文曝光後，引來大批網友讚賞成語蕎的演技，留言表示：「好專業的表演，每個表情都是戲，兩人的互動很精采」、「希望能有更多演出的機會，加油喔」、「這演技，有料」、「演的很讚」、「好正！希望有一天會看到妳主演的電影」、「這吻戲要那麼的刺激」。

不過，也有網友批評：「拜託一下，人家都結婚了，妳發這種到底是蹭什麼」。對此，成語蕎無奈回應：「這確實是戲劇客串演出，要蹭什麼」。另有網友指出，批評留言的帳號疑似為假帳號，留言內容在同篇貼文中多次出現，顯然是刻意挑釁。成語蕎則表示：「沒事沒事，我只是把演員的本分做好」，以平和態度回應外界聲浪。

成語蕎無奈回應網友的怒轟：「這確實是戲劇客串演出，要蹭什麼」。（圖／翻攝自成語蕎IG）

