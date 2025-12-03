與荷蘭祕密交流竟然曝光了！軍情局：大陸主導傳散

針對我國軍情局6位官員今年5月前往荷蘭，與該國軍情局官員祕密交流，不料包括班機資訊、與荷蘭情報人員開會、參訪行程、同行成員照片等資料，全部在網路曝光。對此，國防部軍事情報局證實，是由大陸主導在網路傳散，並澄清內容失真、與事實不符。

(圖/中天新聞)

據網路傳出的內容，今年5月軍情局派一支先遣小組，由2位上校率領4名人員，在代號「相遠方案」下前往荷蘭進行情報交流，不料從軍情局官員今年5月4日深夜出發的航班延遲，抵達荷蘭後連續3天的疑似觀光行程，5月8日與荷蘭軍情局（MIVD）的會議、中午聚餐的照片，到5月9日前往機場等，資料全部都被公開。

而今（3）日罕見的軍情局發布新聞稿表示，針對由大陸匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」，傳散「我軍情局與友盟情蒐合作」等情，相關內容失真，且與事實不符。

軍情局強調，當前大陸謀我日亟、敵情威脅陡升。軍事情報工作是建軍備戰的重要支撐，尤其面臨重大挑戰。軍情局將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」的精神，更縝密的推展情報工作與任務，以維護國家安全。

