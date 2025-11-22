與萬豪整合訂房系統失敗 短租屋業者Sonder停業

一度被譽稱Airbnb的時尚替代方案與公寓式旅館混合模式先驅的舊金山初創公司「Sonder」日前宣布，在多年財務困境加劇後，將立即停止營運並清算資產。

「舊金山紀事報」報導，Sonder於2022年上市，業務曾遍及全球37個城市。公司已宣布將在美國申請破產保護，並在海外開始破產程序。

Sonder代理執行長希爾斯(Janice Sears)聲明表示，公司倒閉是由於與萬豪國際集團(Marriott International)整合預定系統失敗，導致「嚴重財務困境」(severe financial constraints)。公司非常遺憾走到這一步，清算是唯一可行路徑。不幸的是，Sonder與萬豪國際集團的整合被嚴重推遲，導致巨額不預期的成本整合，收入急遽下降。

廣告 廣告

Sonder宣布停業，就在萬豪國際集團終止與其20年期授權協議的隔日，萬豪稱Sonder「違約」(default)。終止協議，代表著萬豪已從其預定管道、移除所有Sonder房源，包括140家旅館與近7700間客房，萬豪表示，正在聯絡受影響顧客，並預測此對2025年的業績展望影響不大。

過去一年，Sonder一直遭遇困難，試圖在那斯達克的退市威脅、股東大會推遲與一系列遲交的財務報表等多重壓力下，維持營運。

Sonder的2025年第二季度財報顯示，年營收減少11%至1億4700萬元，淨虧損4450萬元，為去年同期的三倍多。公司執行長與財務長皆於2025年初辭職，顯示高階管理層不穩定。

成立於2014年的Sonder，因結合旅館式服務與短租而快速走紅，提供設計時尚公寓，用戶可透過行動應用程式輕鬆預定。這種模式也吸引大量創投，並與多家大型房地產公司建立合作關係，但隨著營運成本上升，以及疫情後旅行模式的改變，公司獲利困難。

希爾斯聲明指出，她與董事會感謝員工長期將顧客體驗放在首位，過去十年，Sonder致力於透過優良且方便顧客入住體驗，重新定義旅館服務產業。

更多世界日報報導

華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾

6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死

Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑