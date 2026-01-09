與蔡依林長期合作！他深陷感情漩渦 無奈暈船後退回朋友關係

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

新銳創作歌手暨製作人MOSUN今（9）日推出全新單曲〈OVDZ〉，以中、英雙語 R&B 的形式，描繪一段「明知道不該，卻無法抽身」的情感狀態，他描述這首歌來自於自己近期一段真實的的情感旋渦，「當下很暈、也很拉扯。」坦言這首歌就是在「最暈」的時候打造出來的，當時也第一時間拿給對象聽，對方也覺得是個很美的紀念，之後，兩人退回到好友關係，這首〈OVDZ〉成為這段情感最誠懇的紀念品。

MOSUN〈OVDZ〉以「情感過量（Overdose）」作為核心隱喻，停留在理智與沉淪之間的灰色地帶，當渴望戰勝所有應該保持距離的理由，愛不再只是浪漫，而成為一種無法戒斷的依賴，歌詞中反覆出現的句子「明知危險，但我愛冒險」，正是這首作品最真實的內心寫照。

除了創作歌手身分，MOSUN亦長期活躍於華語與國際音樂製作領域，曾參與 BLACKPINK 2023 年 Coachella 主舞台演出的部分現場音樂製作，也長期為「國際蔡」 蔡依林Jolin進行製作與編曲工作，並與孫盛希、J.Sheon、周筆暢、鍾辰樂等多位歌手合作，累積豐富的跨市場製作經驗。

