即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

國民黨前立委蔡正元在「三中案」中涉業務侵吞遭判刑3年6月定讞，他昨（10）日受邀參加民眾黨前主席柯文哲的「土城十講」第九講錄影，並和柯文哲同框合照，從畫面中可以看到兩人一同翹腳秀出電子腳鐐，引發各界高度關注。對此，柯文哲今（11）日受訪表示「希望昨天晚上沒有對地檢署造成困擾，因為2個GPS重合」。

柯文哲擔任民眾黨嘉義市長參選人張啓楷的競選總幹事，今日下午與張啓楷一同拜訪國民黨嘉義市議員陳家平，向其感謝日前願意成全大局，進一步宣布退出藍營嘉義市長初選；事後柯文哲接受媒體聯訪，記者提問，蔡正元在臉書貼出與柯文哲一起秀出配戴電子腳鐐的照片，是否是抗議司法不公？還是有其他訴求？

對此，柯文哲宣稱他與蔡正元都是朝廷欽差要犯，兩人身上都被掛24小時GPS定位的電子腳鐐，「希望昨天晚上沒有對地檢署造成困擾，因為2個GPS重合」。

他還聲稱不會逃亡，「我也不曉得為什麼要給我們裝這個東西，沒有什麼特別意思啦，剛好而已」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／與蔡正元同框秀電子腳鐐 柯文哲提1事「希望沒對地檢署造成困擾」

