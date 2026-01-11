與蔡正元秀電子腳鐐！柯文哲笑喊「沒特別意思」：我們都是朝廷欽差要犯

記者詹宜庭／台北報導

國民黨中評委、前立委蔡正元因「三中案」被判刑3年6月，昨日在臉書貼出與民眾黨前主席柯文哲合照，一起翹腳秀出他們的「電子腳鐐」。對此，柯文哲今（11日）表示，他們兩個都是朝廷欽差要犯，身上都被掛著這個24小時GPS定位，希望昨天晚上沒有對地檢署造成困擾，「其實我們也不會逃亡，我也不知道為什麼要裝這個東西，沒有什麼特別意思，只是剛好而已。」

柯文哲下午陪同嘉義市長參選人張啓楷拜訪議員陳家平，會前受訪時有媒體問及，與蔡正元合體秀電子腳鐐的相片，是否在表達抗議司法不公？還是有其他訴求？柯文哲說，「我們兩個都是朝廷欽差要犯，身上都被掛著這個24小時GPS定位，希望昨天晚上沒有對地檢署造成困擾，因為兩個人GPS重合。其實我們也不會逃亡，我也不知道為什麼要裝這個東西，沒有什麼特別意思，只是剛好而已。」

