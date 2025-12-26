與蔡燦得《太陽》演母子！石知田告白：她是我小時候的菜

男星石知田在影集《如果我不曾見過太陽》中飾演反派「歐陽悌」精湛演技引發熱議，也讓他甩開「台大學霸」標籤，26日他坦言「很高興有他（劇中角色）的出現，可以讓我不再只是一個很會念書（指形象）的人。」感謝劇組願意讓他嘗試這麼反差的角色。他也透露過去看任賢齊版《笑傲江湖》時，最喜歡蔡燦得演的小尼姑「儀琳」，如今兩人演出母子，他害羞告白：「她是我小時候的菜」。

石知田在影集《如果我不曾見過太陽》中飾演反派「歐陽悌」精湛演技引發熱議，也讓他甩開「台大學霸」標籤。（圖／百澤娛樂提供）

石知田笑稱演出「歐陽悌」之後，有次他在超商買東西要結帳、把口罩拿下時，突然閃過「會不會被打？」的念頭，偶爾也會擔心自己被認出來。隨後他解釋之前看了太多網友留言「好想打你」、「去死一死」之類的言論，一度有點走心，但知道大家只是開玩笑的。

談到劇中歐陽悌的行為，石知田坦言自己最看不下去的應該是「欺負女生」。

石知田告白蔡燦得：「她是我小時候的菜」。（圖／百澤娛樂提供）

石知田感謝劇組對於他演出反派給予很多空間。（圖／百澤娛樂提供）

石知田與愛貓 「旺旺」 。（圖／百澤娛樂提供）

此外，石知田感謝女友的陪伴，尤其在他的母親逝世時，陪伴他走過困難的時期，2人已交往8年，但目前尚未考慮結婚生子。

談到決定收養愛貓「旺旺」的契機，石知田認為是緣分，稱有次陪女友掃墓時，出現了一隻流浪貓一路跟著他們走到停車場，於是決定「收編」，「我原本也沒有想要養寵物，但我覺得養了牠之後過得蠻溫馨的，因為我其實是一個蠻內耗的人」。

