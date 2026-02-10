與蕭美琴聯名看板助攻新人 邱議瑩：為年輕戰力加持鼓勵 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

針對高雄市長初選後的整體氛圍，民進黨立委邱議瑩今（10）日接受媒體聯訪時表示，市長初選確實歷經一場相當激烈的過程，但現階段最重要的目標，是誠心期盼賴瑞隆能夠順利贏得最後的大選。

邱議瑩指出，未來若在各地區、各自選區中，有需要進行組織動員或協助的地方，大家都會迅速整合，正式進入大選作戰模式。她也呼籲外界不必再捕風捉影、見縫插針，民進黨一定會以最團結的「高雄隊」，來面對不承認台灣、不保護台灣、不守護高雄的國民黨。

針對媒體詢問近期懸掛多面與副總統蕭美琴聯名看板，以及對新世代參選人的支持，邱議瑩回應表示，實際上不只3面，因為有許多年輕夥伴正投入各自選區的初選，相關看板是為了給予鼓勵與支持。

邱議瑩表示，蕭美琴是她的好姊妹，也非常關心高雄選情，對於新一代、新世代的參選人同樣給予高度支持。在她的引薦下，蕭美琴也親自了解這些新世代戰力，並願意將照片與年輕參選人一同呈現，象徵推薦、加持與鼓勵。

邱議瑩強調，希望這些年輕參選人能以蕭美琴副總統過去的努力與經驗作為借鏡，更加認真、勤走基層，用實際行動爭取選民支持，這也是對他們最大的期許。

照片來源：邱議瑩辦公室

