與藍在宜蘭整合 陳琬惠：協調、民調或社調都可以

台灣民眾黨主席黃國昌舉行「用行動改變宜蘭！台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會」。圖為黃國昌、陳琬惠等人呼口號。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 民眾黨今（3）日正式提名前立委陳琬惠擔任宜蘭縣長候選人，這也是該黨首位被提名之縣市長候選人。對於未來「藍白合」，黨主席黃國昌說，他們與鄭麗文的協調是現在進行式，不必談什麼最後期限問題。陳琬惠則稱整合交給中央，協調、民調、或社調都可以。

民眾黨今日正式徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，並舉行「用行動改變宜蘭！台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會」。目前，民進黨已提名林國漳律師參選，國民黨部分，立委吳宗憲及宜蘭縣議長張勝德也有意爭取參選。外界高度關心藍白在這地區整合。

廣告 廣告

黃國昌說，今日有最佳女主角陳琬惠及很多宜蘭鄉親。他自己是半個宜蘭人，母親是羅東長大的。今正式宣布徵召陳琬惠，把她嫁給宜蘭，成為真正的宜蘭女兒。陳琬惠 2022 年初生之犢參選宜蘭縣長，也讓大家第一次聽到這名字，2023 年她走入立法院一炮而紅，也讓大家有目共睹。她持續深耕地方，2024 年立委選舉超過 20% 選民給她更大信心，選後，陳琬惠從來沒有離開宜蘭。

2024 年柯文哲交代他的責任區除了新北，就是宜蘭。看到陳琬惠雖然沒有公職，但沒忘記為宜蘭鄉親爭取權益，大家也為她豎起大拇指。昨天選舉委員會一致同意徵召，今日中央委員會也一致同意徵召她。

對於藍白如何整合，黃國昌說，昨天選決會開會後，他請周榆修聯絡國民黨副秘書長李哲華，讓他知道民眾黨的決定，一旦徵召後，馬上迎接而來就是各式各樣見縫插針、挑撥離間，這兩天事情發展，完全在我們預測在內。而李哲華也非常善意地詢問下階段怎麼進行比較好。

黃國昌說，他先前與鄭麗文見面就公開說，民眾黨有最大誠意、善意、最好機制挑選最好的競選團隊。今天，民眾黨相信，陳琬惠就是最強的候選人。接下來與國民黨的合作，會先政策、理念、願景、縣市首長具體的協調，會遵守承諾，以最大的誠意與善意，至於「有些細節，還不方便我們片面宣布」，但他強調，這個協調是「現在式」、不是「未來式」。

至於周榆修先前提出最後期限說，黃國昌說，不要提到「最後期限問題」，他今天遇到吳宗憲，說我們今天要徵召陳琬惠，「你們那邊動作要快一點」。他也很高興。給了滿滿的祝福。

對於藍白合，陳琬惠則說，她不喜歡用讓這個字，沒有誰讓誰。國民黨想選的有吳宗憲、議長張勝德。他們 3 個有共識，不管用什麼方式，用協調、民調或社調都可以，至於方法，就交給中央高層去討論。

黃國昌還說，當天跟鄭麗文見面時說，他們會用最好的方式，推出最強的團隊，這樣的用字遣詞是經過精心思考，未來在各縣市都會秉持相同的誠意，到下階段與中國國民黨坐下來前，不會有太多太強的預設。他還說，未來民眾黨會先進行其他縣市的徵召，繼陳琬惠後，相信不久會有好消息。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌愛將「空降」黃光芹揭李有宜退黨內幕：民眾黨衰落敗亡開端

轟黃國昌對政治傷害類比水門案！林飛帆認：太陽花為黃辯護是嚴重判斷錯誤