與藍委餐敘 李乾龍：國民黨8縣市長12月中完成提名

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨立法院黨團今天宴請國民黨副主席兼秘書長李乾龍，據與會者轉述，李乾龍在會中向黨籍立委說明2026縣市長提名特別辦法，請黨籍立委支持，黨中央預計12月中旬前完成藍營連任縣市長提名，以及高雄市長、屏東縣長由藍委柯志恩、蘇清泉出戰。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等國民黨立委，今天中午在台北喜來登飯店宴請國民黨副主席兼秘書長李乾龍。

據與會人士指出，會中李乾龍也跟與會黨籍立委談及26日中常會通過的2026縣市長提名特別辦法，請黨籍立委支持。李乾龍表示，會在12月中旬前完成連任縣市長的提名，如基隆市、台北市、桃園市、南投縣、苗栗縣及連江縣，也包括高雄市長、屏東縣長將分別提名國民黨立委柯志恩、蘇清泉出戰。

傅崐萁受訪表示，國民黨主席鄭麗文在未就職前就到立法院拜訪黨團，今天黨團則是宴請李乾龍，李乾龍身兼非常多的責任跟重擔，不只要籌措國民黨的資源、費用，還肩負2026九合一大選的整合。

傅崐萁說，在民進黨強大壓力下，包括賴政府昨天表達要增加400億美元軍購，還有總預算僵局如何解決，而行政院非常不尊重立法院，對於立院通過的法律案拒不實施，要用這樣的方式，故意把責任嫁禍給在野黨。

傅崐萁表示，希望賴總統趕快推動朝野和諧，今天聚會表達國民黨是團結在一起、鐵板一塊，各個政策都會群策群力，為基層民眾發聲，完成所有該做的工作。

媒體詢問，賴政府提出新台幣1.25兆元國防特別預算，國民黨團的立場。傅崐萁說，現役軍人薪資對比賴政府動輒把超過50%的國家預算用來買武器，但買這麼多武器，何時才能交貨卻不知道，且誰來使用這些武器，國軍低微的待遇，怎麼可能為國奉獻，尤其現在招募也非常不順，無人願意成為國軍官兵。

傅崐萁表示，軍人加薪只是其中一環，立法院通過的法律，政府都必須要執行，這是最基本底線。他說，什麼事都可以商量，但如果連立法院的法律都要踐踏的話，對這樣一個政權，國民黨不可能妥協。（編輯：林興盟）1141127