與藍營民調差距縮小？蘇巧慧揭競選模式：持續走遍新北市各區

2026 年新北市長選戰日益升溫，民進黨已確定徵召立委蘇巧慧出戰。 圖：蘇巧慧辦公室提供

[Newtalk新聞] 2026 年新北市長選戰日益升溫，民進黨已確定徵召立委蘇巧慧出戰，國民黨人選則仍未定案。國民黨台北市黨部主委戴錫欽近日指出，藍營潛在人選李四川雖民調領先，但因黨內整合未完成，與蘇巧慧的差距正在縮小。面對選情變化，蘇巧慧今（17）日強調將依自身步調全力衝刺，積極走訪基層，並以「不分黨派」為訴求，爭取市民認同，同時肩負整合民進黨新北選舉團隊之責。

蘇巧慧今日上午出席慈善公益活動，會前受訪時針對戴錫欽的說法作出回應。她表示，自己與團隊始終保持活力，將選戰長跑視為短跑，每日全力衝刺。她並強調，未來將持續走遍新北市各區，直接與選民互動握手，讓更多市民認識她，也讓大家評估她是否適合擔任未來的新北市長。她認為，這是最佳的競選策略，將會堅持執行。

蘇巧慧強調，未來將持續走遍新北市各區，直接與選民互動握手。 圖：蘇巧慧辦公室提供

針對媒體詢問近期與親藍地方人士互動增加的情形，蘇巧慧說明，擔任市長本就應超越黨派界限，只要是有利於新北市發展的方向，所有人都應不分黨派、族群共同努力。她以此作為未來施政目標，展現企圖凝聚各界共識的態度。

此外，隨著民進黨部分縣市初選結果公布，外界關注派系合作是否順暢。蘇巧慧對此指出，民進黨傳統上初選競爭激烈，但選後必定團結一致。她深感榮幸能在新北市擔任「新北隊長」的角色，除了做好市長候選人的本分、爭取市民認同外，也將帶領整個新北團隊，協助議員選情，目標讓所有參選同志都能打出佳績，共同為新北市的未來貢獻心力。

目前國民黨在新北市長人選上，仍於副市長劉和然與台北市副市長李四川之間權衡。戴錫欽日前坦言藍營整合尚未完全，導致民調優勢受到侵蝕。選戰序幕逐漸拉開，蘇巧慧已積極展開佈局，透過基層行走與跨黨派對話爭取支持，而藍營最終提名誰應戰，以及後續整合效果，將成為影響選情走向的關鍵因素。

國民黨籍台北市議會議長兼國民黨台北市黨部主委戴錫欽。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

