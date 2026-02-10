與藍白都友好！高金挺柯文哲曾高唱《小草》

▲無黨籍立委高金素梅與藍白友好，曾凱道上聲援民眾黨創黨主席柯文哲，還高唱著名民歌《小草》。（圖／記者朱永強攝，2025.07.25）

[NOWnews今日新聞] 原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，國民黨立院黨團上午開記者會說，相信高金的清白。高金雖是泛藍陣營，但她與民眾黨關係良好，去年七月，高金在凱道上聲援民眾黨創黨主席柯文哲，還高唱著名民歌《小草》，痛批青鳥太囂張，給足柯粉面子。

去年大罷免投票前夕，國民黨在凱道舉辦「反惡罷，戰獨裁！『不同意罷免』守護民主之夜」，高金一登台就先高唱歌手王夢麟的《小草》一曲：「大雨來，彎著背，讓雨澆，雨停了，抬起頭，站直腳。」高金原本就是歌手出身，還曾入圍金曲獎歌后，高亢嗓音響遍凱道，讓全場嗨翻。

高金曲後致詞痛批民進黨，如民進黨團總召柯建銘竟說不投罷免就不是台灣人，這段時間，青鳥太囂張了，民進黨太胡作非為，呼籲大家都出來投票反對罷免，別讓美麗的台灣繼續仇恨下去，不再製造敵人。

接著高金再唱《我們都是一家人》，呼籲大家要團結、相親相愛，永遠都是一家人，不管先來後到、是哪一個族群，我們都是一家人，呼籲大家風雨無阻，出來投不同意罷免。

民眾黨主席黃國昌今說受訪，對高金素梅住家遭搜索，他表示，農曆年前聽到消息滿震驚的，因為還有許多情況都還不是很明確，所以沒有辦法有太過度的評論，不過還是希望司法是捍衛公平正義的底線，不要成為執政者打壓異己的工具，希望不是這樣的狀況。

