與藍2026新北合作沒進度？白委：按部就班「不只是等待」

針對與國民黨談新北市長選舉合作進度？民眾黨主席黃國昌表示，自己按部就班往前進，不會只是等待。（資料照／民眾黨提供）

民進黨5日召開選舉對策委員會，決議將向中執會建議徵召立委蘇巧慧，代表民進黨參選2026新北市長。面對未來可能的對手，以及與國民黨談新北市長選舉合作進度？日前早早表態要投入新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌6日隔空恭喜蘇巧慧，並表示自己按部就班往前進，不會只是等待。

黃國昌6日上午召開「不實造假還有臉告，洪奇昌仗誰的勢？」記者會，會後接受媒體訪問。針對綠營決定派蘇巧慧選2026新北市長，怎麼看待未來的可能對手，以及與國民黨談新北選舉合作進度為何？黃國昌表示，昨天民進黨選代會要推蘇巧慧，這個結果不令人意外，也不是什麼新聞，就恭喜蘇巧慧。

黃國昌提及，自己認為任何有志於讓新北變得更好，大家就來參與民主競爭，這都是民主良性發展的正面現象，而民眾黨在面對此競爭時，都以正面積極健康心態看待，才是應該要有的民主風範，因此先恭喜蘇巧慧。

黃國昌指出，至於自己就是按部就班，依照自己的進度加以前進，先前也說過明年2月1日會成立競選辦公室，對於新北市各項建設、政見、願景、競選辦公室人員的組成，以及非常多學者、專家請益工作，除了在國會與民眾黨工作之外，還是有盡量再找時間按部就班往前推進。

黃國昌稱，自己爭取代表民眾黨參選新北市長，這方向不會有任何改變，「我說我們有最大的誠意跟善意，但我們不會永遠在做的事情只是等待，我再說的更直接一點，我們按部就班的往前進，我們不會等待」。

