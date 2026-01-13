與蘇巧慧共同觀賞《冠軍之路》 蔡英文感動：台灣人有韌性、不服輸

即時中心／顏一軒報導

前總統蔡英文今（13）日與民進黨新北市長參選人蘇巧慧一起觀賞《冠軍之路》。蔡英文表示，「有時候，台灣的內部會有紛擾；有時候，我們也會感到挫折，但我們總是一關一關地過，因為我們有韌性，有不服輸的精神，謝謝所有參與這部電影的人，也謝謝每一位，陪著台灣走到今天的你」。





蔡英文指出，她一直在想，要如何記得2024年這一場世界12強的比賽？片尾，一位外國播報員用英文說出他的觀察，「這場比賽，讓世界理解什麼是台灣」，得這是對這段歷程最好的註腳；而這份感動，也將成為好幾個世代台灣人共同的記憶。

蔡英文說，她還記得決賽的時候自己人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前，或親自到東京為台灣加油，「也因此，更要謝謝龍男導演把整個過程記錄下來，讓我、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於台灣的榮耀與感動」。

她提到，這不只是一場比賽，更是一個時刻，提醒大家台灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。

蔡英文相信，未來的台灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的台灣；謝謝所有參與這部電影的人，也謝謝每一位，陪著台灣走到今天的你。





