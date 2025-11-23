與蘇貞昌參觀淡江大橋 蔡英文：中央、地方的合作典範

蔡英文與蘇貞昌一起參觀淡江大橋。 圖：翻攝自蔡英文臉書

淡江大橋預計明年5月12日通車。前總統蔡英文今（23）日表示，她與行政院前院長蘇貞昌日前一同前去參觀。她並說，這座橋，不僅展現台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。

蔡英文今透過臉書發文表示，她之前說過，卸任後要跟蘇貞昌一起到處看看，兩人為台灣做的建設與改變。

蔡英文說，工信工程總裁潘俊榮日前邀請她與蘇貞昌參觀明年即將完工的淡江大橋。她說，網路上已經有很多關於淡江大橋的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。

淡江大橋 圖：總統府提供

蔡英文感謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程。

蔡英文也感謝中央政府，持續補助地方將近300億元，包括淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌，改善淡水的交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。

蔡英文表示，這座橋，不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。她期待淡江大橋明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。

