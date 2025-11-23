與蘇貞昌同遊淡江大橋 蔡英文：中央、地方攜手團結典範

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導

前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌，近日受邀前往參觀明年即將完工的淡江大橋，蔡英文今（23）日在臉書發文表示，這座橋不僅展現台灣在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範，期待通車後，能為地方帶來更多榮景，為台灣帶來更多關注。

前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌，近日受邀前往參觀明年即將完工的淡江大橋。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文表示，「我之前說過，卸任後，要跟蘇貞昌院長一起到處看看，我們為台灣做的建設與改變。前些日子，工信工程總裁潘俊榮邀請我們，參觀明年即將完工的淡江大橋。網路上已經有很多關於淡江大橋的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。」

蔡英文說，謝謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程，同時感謝中央政府資經投入，持續補助地方將近300億元，包括淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌，改善淡水的交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。

蔡英文指出，這座橋，不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。期待淡江大橋明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。

蘇貞昌表示，在橋上不僅能夠看到淡水河景和夕陽美景，整座台北港和漁人碼頭也能盡收眼底。他說，在中央政府與新北市政府、和民間工程單位一起投入極大心力下，才得以共同成就這個偉大工程，明年通車後，還要走到橋上看看夕陽，一起見證這個台灣的新國際地標。

對此，許多民眾在貼文底下留言，「謝謝小英總統跟蘇院長為台灣的付出與照顧」、「小英總統，感恩的心！台灣有你們真好，希望繼續為了台灣再打拼」、「謝謝小英總統讓台灣越來越好」、「為了台灣，你們的貢獻努力我們都有看到，小英總統加油」。

