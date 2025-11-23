與蘇貞昌一同參觀淡江大橋 蔡英文：中央地方攜手團結合作典範
前總統蔡英文今（23）日表示，自己之前說過，卸任後，要跟蘇貞昌院長一起到處看看，為台灣做的建設與改變。她說，前陣子工信工程潘俊榮總裁邀請，參觀明年即將完工的淡江大橋。「這座橋，不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範」。
蔡英文指出，網路上已經有很多關於淡江大橋的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。
蔡英文表示，要謝謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程。
蔡英文說，也要謝謝中央政府，持續補助地方將近300億元，包括淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌，改善淡水的交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。
蔡英文指出，這座橋，不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。期待淡江大橋明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。
看更多 CTWANT 文章
大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！
整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億
其他人也在看
蔡英文參訪淡江大橋笑稱「蘇院長比我兇」！網留言懷念「衝衝衝」：不知他當行政院長、立院戰況是否不同？
蘇貞昌說，明年通車後，他們還要走到橋上看看夕陽，一起見證這個台灣的新國際地標。放言 Fount Media ・ 15 小時前
批中央補助規定僵化 吳宗憲：請給宜蘭的小店家「雙軌補償」
吳宗憲表示，宜蘭小店家生財工具被淹沒，「請中央伸手，停止僵化規定」，宜蘭仍在復原中，但中央的僵化行政正在造成「二次傷害」！若不調整，宜蘭連年淹水區的小店家，困境將年年重演。吳宗憲指出，宜蘭的災情除了蘇澳中山路受創慘重，冬山、五結、羅東等多處都一樓是小吃店...CTWANT ・ 17 小時前
合體蘇貞昌參觀淡江大橋 蔡英文：代表中央地方攜手團結合作典範
前總統蔡英文今（23日）與前行政院長蘇貞昌參觀明年即將完工的淡江大橋。蔡英文表示，「這座橋不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中配李貞秀遞補恐因國籍法遭解職 傳民眾黨擬修法
近期花蓮一名村長鄧萬華，因為沒在上任一年內放棄中國籍遭到解職，引發爭議，而民眾黨明年2月1日將遞補上任的中配李貞秀，恐怕也會碰上相同狀況，據了解她能否順利上任引爆黨內憂慮，雖然黨團已經在研議是否修正《兩岸人民關係條例》保障中配參政權，但部分人士憂心被質疑「因人設事」，恐怕讓國安議題成為對手的政治提款機，對此李貞秀反批，執政黨利用行政職權在為難中配。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
蘇貞昌「真實戰力」有多猛？小英認證：確實比我…
政治中心／李汶臻報導2026九合一選舉將在明年11月28日登場，各陣營已陸續開始布局。其中新北市長選戰方面，民進黨預計將於26日正式提名立委蘇巧慧參選新北市長。對於女兒蘇巧慧有望「傳承衣缽」、參選新北市長，行政院前院長蘇貞昌近來在社群上的一舉一動，也備受外界關注。他今（23）日上傳一段影片，分享日前與前總統蔡英文一同參觀今年甫完工、明年將通車的淡江大橋，其中一段蔡英文當眾虧他的橋段讓網友們看了全笑翻。而蔡英文本尊稍早也到貼文下方留言一句補刀，外界看了笑喊：「被小英認證了」。民視 ・ 13 小時前
美軍水下戰力再升級 第25艘維吉尼亞級「麻薩諸塞號」交付
美國潛艦建造產能持續推進，軍事媒體《Naval News》報導，美國造船巨頭杭亭頓．英格爾斯工業（HII）宣布，其紐波特紐斯造船廠（NNS）已正式將維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艦「麻薩諸塞號」（USS Massachusetts, SSN 798）交付給美國海軍。這是該造船自由時報 ・ 17 小時前
蔡英文、蘇貞昌同遊淡江大橋 蔡讚：中央地方合作典範
前總統蔡英文近日與前行政院長蘇貞昌，前往參觀明年即將完工的淡江大橋，蔡今在臉書發文表示，這座橋展現台灣在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範，期待通車後，能為地方帶來更多榮景，為台灣帶來更多關注。蔡英文表示，她之前說過，卸任後，要跟蘇貞昌院長一起到處看看，我們自由時報 ・ 16 小時前
運黃金到泰柬2天賺40萬? 被當豬仔勒贖1.5萬美金又被詐
南部中心／廖錦雄、張可倫 高雄市報導高雄一名薛姓男子日前被朋友邀約，說在柬埔寨有2個工作名額，只要幫忙運送黃金，2天就能賺40萬，薛姓男子和朋友立刻搭機前往，但一下飛機，卻被載往詐騙園區軟禁，對方聲稱匯款1萬5千元美金才放人，沒想到在台灣的家人著急替他贖身，竟然再次遇上詐騙，贖金全被騙光，直到高雄一名里長參選人，透過管道，才終於將人平安救出。男子被軟禁在一間八人房的宿舍當中，還有人員負責看管監視。（圖／民視新聞）回憶起被軟禁在柬埔寨詐騙園區的日子，被害人薛先生餘悸猶存。被害人 薛姓男子說：「可能會被賣來賣去，會被打之類的，我算是運氣最好的那一個，他們看管我手機，看我有沒有亂講話之類的。」薛先生上個月底，被朋友邀約，說到柬埔寨幫忙運送黃金到泰國邊境，2天能賺40萬，他坦言當初確實貪心，10月31號，就從桃園搭機到柬埔寨，沒想到一下飛機，有司機靠照片認出他們後，就一路把人押送到詐騙園區。被害人 薛姓男子說：「帶進去的時候，就直接了當說，我們被賣掉了，問我們有沒有意願在那邊上班，我沒有意願，他就說不然要賠付1萬5美金。」薛男家人急籌錢贖人，卻又遭詐騙。（圖／民視新聞）薛姓男子被賣進詐騙園區，要籌錢贖身，家人透過朋友，找到一名自稱在柬埔寨有門路的台灣男子，聲稱能請憲兵去把人帶出來，家人趕緊先籌到40萬台幣，沒想到對方收了錢，卻人間蒸發。家人看對方也是台灣人才相信，沒想到再次被騙，還好高雄一名里長參選人幫忙，最後透過當地管道，直接接觸到當初把薛姓男子「買走」的中國老闆。高雄鳥松仁美里長參選人 劉翔睿：「他在那邊裝瘋賣傻，其實對他們來講沒有什麼產值，這大陸人也是覺得說，因為不信任，我們可以看到人放心後，我們錢就幫他打過去。」 本來想去賺錢，最後加上機票和贖金，薛姓男子總共花了100萬，才得以脫身，平安回台，結束8天柬埔寨驚魂。原文出處：運黃金到泰柬2天賺40萬? 被當豬仔勒贖1.5萬美金又被詐 更多民視新聞報導TWICE等3組大咖藝人高雄周末熱唱 高捷運量破35萬人次創今年新高她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力TWICE志效在高雄輕軌旁慢跑「亞灣美景全入鏡」 粉絲讚嘆國際型行銷民視影音 ・ 9 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 12 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 14 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
堪比金馬獎婚宴起底！東裕集團第三代娶妻 關穎、邱淑貞成姻親
近日，台北寒舍艾美酒店舉行一場引發高度關注的豪華婚宴，現場星光熠熠、重金雲集。網友挖出新人家族背景後驚呼連連，新娘沈婷婷是邱淑貞的侄女，而新郎Justin則是關穎的表外甥。現場不僅星光雲集，兩大家族背後的財力也相當驚人，堪稱強強聯手。中時新聞網 ・ 7 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 15 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前