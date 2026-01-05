與血癌搏鬥6年！南韓「國民影帝」安聖基辭世 享壽74歲

南韓「國民影帝」安聖基今（1/5）傳出辭世，享壽74歲。美聯社



南韓「國民影帝」安聖基今（1/5）驚傳離世，享壽74歲。安聖基5歲時以童星之姿出道，曾演出170多部電影，並多次奪得韓國三大影視獎。他在2019年罹患血癌後健康狀況起起伏伏，據傳在上月30日因被食物噎住昏迷，送醫急救未見起色，今上午在家人陪伴下離世。

安聖基1952年在首爾出生，5歲時以童星身分參演電影《黃昏列車》出道，7歲時主演《10代的反抗》，生涯演出170多部電影，並曾在《韓半島》、《總統要出嫁》兩度扮演韓國總統。演技精湛的他，多次奪得韓國三大影視獎——百想藝術大賞、青龍電影獎及大鐘賞，享有「國民演員」、「國民影帝」的美譽。

據韓媒報導，安聖基在2019年被診斷出罹患血癌，隔年痊癒後又復發，治療過程中仍積極參與電影節等活動，2022年，安聖基證實自己罹患血癌，直到2024年病情惡化，即暫停活動專心治療。

安聖基身邊友人透露，他從病情惡化後健康狀況一直欠佳，沒能如願重返影壇。韓聯社報導，安聖基在上月30日因被食物噎住昏迷，送入重症病房，始終沒有恢復意識，今天上午在家人的陪伴下，離開人世。死訊曝光後，也引發南韓演藝圈哀悼及惋惜。

