與行政考試2院茶敘談重大法案 賴清德：合憲確保體制完整是核心 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

總統賴清德今（15）日上午在總統府與行政院及考試院舉行國政茶敘，就115年度中央政府總預算案審議、《財政收支劃分法》修法，以及公教年金改革等重要議題進行意見交流。賴強調，為確保國政推動順利，各部會在推動相關法案時，均應以合憲為前提，維護憲政體制的完整性。

賴清德指出，立法院去年通過《立法院職權行使法》後，由總統、行政院及監察院聲請釋憲，最終經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。其後，《憲法訴訟法》修正案凍結憲法法庭運作，立法院也陸續推動多項具高度爭議性的法案，包含近日完成修法的《財政收支劃分法》及公教退撫相關法律，行政院與考試院對此均已表達不同意見與看法。

賴清德表示，身為總統，依法負有維護憲政秩序的責任，同時也肩負推動國家政策的重要使命。他說，原本考量依《憲法》第44條召開院際協調會，但在尊重立法院長韓國瑜建議後，改以較具彈性的院際茶敘方式進行。

賴清德說，雖然韓國瑜未能出席，但茶敘仍順利舉行，他並特別感謝行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及考試院長周弘憲、副院長許舒翔等人撥冗參與，共同就相關議題交換意見。

在與會者綜合發言後，賴清德再次感謝行政院與考試院代表的出席與討論，並重申，面對立法院通過的《財政收支劃分法》及其他重要法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲的基礎下審慎因應，確保憲政體制完整，這是當前最重要的核心目標。

賴清德也特別請考試院持續審慎評估，思考何種方式最能兼顧公務人員的權利與義務，確保軍公教退休制度的永續與穩定發展，並強調這正是考試院在憲政體制中所肩負的重要職責。

