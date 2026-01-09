與衣櫃中條紋衫相稱的香水 由agnès b.打造出生活中的性感

agnès b.推出名以丁香花為延伸的Le Parfum香精與L’Eau香水。（agnès b. Taiwan提供）

在香氛市場飽和的狀態下，也許你也想要找一個生活化卻又帶點性感、能夠與你衣櫃中條紋衫毫無違和感的香氣？設計師Agnès說「我不喜歡香水在我離開後，氣味還殘留在房間裡； 我想要的是細膩、輕柔、自然貼近生活的真實氣味。」終於，在嘗試的第68版之後，為agnès b.全新香氛Le Parfum定調，以丁香花為主軸的兩款香水與香精，帶來低調卻有餘韻的嗅覺記憶。

Agnès女士想要打造一瓶生活化又帶點性感的香氛。（agnès b. Taiwan提供）

（左）L’Eau香水100ml／NT$3,390、Le Parfum香精40ml／NT$1,790。（陳慧明攝）

Agnès女士在自己的花園中尋求靈感，想要留下她日常嗅聞到的氣味，她與調香師Isaac Sinclair攜手，試圖打造出低調、永恆的優雅，以及做自己的自由。在法文中被稱為「詩人茉莉」（Jasmin des poè tes）的丁香花， 在香水界因無法萃取其天然精油，而被歸類為「沉默之花」（fleur muette），但Le Parfum香精和L'Eau香水成功重現這朵花在光影間的微妙之處，成就了設計師希冀的理念——做自己的自由。

「我希望香水瓶身是簡約的，但依然美麗。 就像經久不衰的事物。」Agnès女士如是說。瓶身的輪廓細節巧妙呼應法國凡爾賽宮的圓柱，正是承載著她兒時的珍貴回憶；香氛液體的金色代表香精的濃郁質感，粉霧玫瑰色則呈現淡香水的輕盈氣息。包裝盒內側，則是Agnès女士的木蘭花（magnolia）和丁香花（seringa）Photoprints攝影作品。

