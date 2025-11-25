與被害人全和解！黃子佼持有未成年性影像 二審改判1年半

藝人黃子佼涉嫌下載大量女童、少女的性影像案目前有新進展，昨（24日）他透過律師表示已跟被害人全部和解，不過今天二審結果宣判，他仍被依涉犯《個資法》判1年半，不過可緩刑4年。

黃子佼。（圖／資料畫面）

全案始於出面當「吹哨者」的網紅在粉專的爆料，檢警於是開始調查，查出黃子佼一共從「創意私房論壇」付費下載了47部女童、少女的性影像，全案在2023年8月4日被檢警證實，黃子佼的住處、工作室都被搜索，查扣記憶卡、硬碟等物，他也被約談到案。

全案進行時他一度以35萬元交保，北檢在隔年4月3日偵結時，針對身為全案「吹哨者」的女網紅在粉專的爆料，「因查無客觀事證，加上該女與被告和解並撤告」，對黃子佼處以不起訴處分。

當時對他處以不起訴處分，另在黃子佼硬碟中查到的7名兒少性影像的部分，處以緩起訴2年跟寫1200字的悔過書，及支付公庫120萬元，相關處分一出引發社會譁然質疑。

全案後來又經高檢署再議發回重新偵查，這回黃子佼被起訴，擴大偵辦時他又被查出持有41部兒少性影像，其中2部為同1人，連之前7名受害者一併追加起訴黃子佼，一審以被告涉嫌買、持有達2259部兒少性影像，但僅35人身分得以辨識，2024年12月間判處8月，不得易科罰金必須入獄。

而其中12位被害人身分不明，相關證據退回北檢，黃子佼不服上訴，二審期間多次出庭及聯絡被害人們商談和解，近日透過律師宣稱已經跟所有被害人都和解，高等法院在10月21日言詞辯論終結，今天改將他以涉犯《個資法》判1年6個月，緩刑4年。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

