「與覺同行．一杯入心一香入道」 蕭蓓霖率雙咖啡協會捐贈AI行動咖啡吧予中台世界博物館

【警政時報 江雁武／台中報導】一場素食宴會，牽起咖啡文化、禪意美學與公益行動的殊勝因緣。台灣國際咖啡證照協會、臺中市國際咖啡證照協會二會創會理事長蕭蓓霖，近日聯合無償捐贈一台融合AI科技、ESG理念與藝術設計的「AI智能行動咖啡吧」予中台世界博物館，為文化場域注入溫潤而深遠的善意力量。

此次捐贈緣起於接待南投縣文化局林榮森局長的一場素食餐敘。席間，蕭蓓霖理事長與中台世界博物館釋見諶館長結識，餐後更親自引領館長參訪位於經濟部台中軟體園區內的三創故事館。純白建築中象徵無限循環的「8」字造型，啟發釋館長對文化、科技與永續融合的想像，也與蕭理事長分享的AI行動咖啡吧理念不謀而合。

AI行動咖啡吧融合ESG永續理念中台博物館注入新意。(圖／記者澄石翻攝)

該台行動咖啡吧設計靈感源自蕭蓓霖理事長的夢境，以白色旗艦館為原型，一體成型的流線外觀結合AI智能操作系統，不僅具備行動服務與教學功能，更融入ESG精神，將咖啡渣與檀香再製為文創小物，實踐資源循環與環保永續。

參訪過程中，釋見諶館長一句「這台很適合去博物館」，讓蕭蓓霖理事長深受觸動。她回憶過往與惟覺師父交流時，深刻體會中台禪寺及中台世界博物館長年以「關懷眾生」為核心，積極投入公益行動；而自己創立兩大咖啡證照協會的初衷，正是協助弱勢家庭青壯年、特別是單親族群培養一技之長，邁向就業與創業之路，雙方理念高度契合，因而促成此次捐贈。

一場素食宴會牽起咖啡公益與文化科技永續美因緣。(圖/記者澄石翻攝)

在林榮森局長大力支持與協助下，捐贈事宜迅速推動完成。適逢林局長與台灣書畫界代表李轂摩大師一行人赴中台世界博物館交流，釋見諶館長特別安排見證捐贈儀式。儀式中，蕭蓓霖理事長偕同台中市蘭承國際蘭馨交流協會創會長暨顧問代表蔡佳欣董事長，以及會員代表張麗蝶董事長，共同完成捐贈；中台世界博物館則由釋見諶館長代表受贈並頒發感謝狀。墨香、咖啡香與法喜交織，場面溫馨而莊嚴。

蕭蓓霖理事長表示，未來將持續以咖啡為橋梁，結合科技、文化與公益，讓「一杯咖啡」成為傳遞善意與希望的載體。中台世界博物館亦期待透過AI行動咖啡吧，為參觀民眾打造兼具文化深度與永續價值的嶄新體驗。

