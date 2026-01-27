與計程車運將起口角被丟包 醉男倒臥台64遭"4車輪番輾斃"

社會中心／綜合報導

怎麼會把人丟包在快速道路，導致車禍、奪走一命！新北市一名25歲溫姓男子，25號凌晨2點多，喝完酒、搭多元計程車返家，途中和司機發生口角、踹椅背，結果被司機丟包在台64線快速道路上，男子不勝酒力，倒臥路中，接連遭到四輛車撞擊、輾過，不幸喪命。週二上午，法官進行相驗，要釐清案情。

戴著口罩的，看起來相當哀戚，怎麼也沒想到，兒子好端端地跟朋友聚會喝酒，最後卻遭運將丟包，慘死輪下。快速道路上，發生死亡車禍，員警火速趕抵現場，只見一名男子倒臥路中央，輪番被4輛車輾斃，當場沒了生命跡象。事故現場血跡斑斑，肇事車輛的輪胎上也沾染鮮血，死者身分曝光，是一名在鐵路警察局擔任替代役的溫姓男子，但好好一個人，怎麼會突然出現在台64線快速道路上？

與計程車運將起口角被丟包！ 醉男倒臥台64「4車輪番輾斃」

政大學霸遭丟包快速道路，慘遭4車輾斃。（圖／翻攝畫面）

時間退回到25號凌晨2點多，溫姓男子和朋友聚會，喝酒結束後，在台北市文山區叫了多元計程車要返回新北市板橋，但他喝醉酒，和司機爆發口角，還踹椅背，林姓司機一氣之下，竟直接把人丟包在快速道路上，溫姓男子因為酒醉站不穩，倒在路中，陸續遭到4車輾過，當場慘死。根據了解，25歲溫姓死者是政大高材生，雙主修新聞以及企管系，去年10月擔任替代役，期間都在準備工作面試，原定今年2月25就要退伍，沒想到卻命喪輪下。鐵路警察局護車大隊長吳士龍表示，他比較樂觀，他自己本身 也在準備面試的工作。

林姓司機和4名肇事駕駛，後續都被依過失致死罪移送偵辦。好端端的兒子，遭到司機狠心丟包，導致喪命，要家屬們怎麼接受。

