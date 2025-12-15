與設計師的三度合作！中醫診所時尚大升級，構築摩登紓壓的診療體驗！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 慕澤設計室內裝修股份有限公司

當傳統中醫遇上摩登設計，會產生什麼樣火花呢？本案是臻慕中醫與設計師的第三次合作，透過現代風格的俐落語彙，揉合咖啡館般沉靜、放鬆而溫暖的氛圍，打造一處讓患者身心都能卸下緊繃、安心迎接療程的診療空間。整體設計兼具專業感、質感與親切度，使醫療場所不再冷硬，而是令人願意多停留片刻的療癒場域。



從入口開始，便有別於一般狹小封閉的診所印象，開放式的通透門面讓大量光線與視線自由流動，從外部便可窺見室內溫潤時髦的風格，給人第一眼的安心感。寬敞明亮的入口區也為候診空間引入自然採光，使患者在等待時更放鬆愜意。



整體設計融入了咖啡館般的沉靜氛圍，選用綠色、深岩灰作為主色調，搭配義大利手工磚、西班牙鑿面石等具溫度與深度的材質。沉穩之中帶有摩登氣息，也融入自然樸質的觸感。最吸睛的莫過於綠色漸層手工地鐵磚，細膩的工藝與獨特色澤讓空間多了復古與藝文氣息，成為診所的視覺亮點。

診間以大面積強化玻璃作為界面，具備良好採光與視覺通透感，同時保留適度的遮蔽，提供恰到好處的隱私感，並在「開放」與「安全」之間取得完美平衡，使患者在治療過程中獲得心安踏實的感受。



沿著階梯前往二樓，設計師透過材質語彙的延續，讓整體空間更具一致性。階梯旁結合 120 公分高的強化玻璃扶手，不但賦予虛實美感，也強化了走動時的安全性。為了提高使用的便利性，兩層樓皆設置開放式洗手槽與飲水機；而員工休息區亦規劃獨立衛浴，讓工作動線得以與看診動線清晰分流。

入口兩側的沙發候診區延續主題色調，而背牆與櫃台外飾採用的大面鑿面石材則呈現自然粗獷肌理，形成觸感與視覺的雙重層次。隨著地坪的抬升，讓動線自然而然地進行分流──前方為候診區、後方則是櫃檯與診間廊道，不僅行走移動時更流暢，也讓接待流程更加高效。

