與許光漢兄弟鬩牆？傳章廣辰「選邊站」 許瑋甯婚禮冷落張軒睿

張軒睿、許光漢與章廣辰三人的友誼近期引起熱議，外界傳言張軒睿、許光漢關係生變，傳出許光漢因《想見你》爆紅後，張軒睿不滿資源分配不均，導致兄弟情誼出現裂痕。而夾在兩人之中章廣辰，也被周刊爆料選邊站，在許瑋甯婚禮上冷落張軒睿，針對這些傳言，張軒睿在社群媒體上以「無中生有」、「可能是無聊至極」做出回應。

傳出張軒睿與許光漢兄弟鬩牆，而章廣辰也被周刊爆料「選邊站」。（圖／翻攝張軒睿IG）

對於媒體報導的關係變化，張軒睿曾坦言與許光漢一段時間沒見面，但他認為「朋友本來就是不是會一直聯絡」，表示雙方只是「沒有特別約」，並非關係惡化。此外，有週刊爆料章廣辰日前出席許瑋甯婚宴時冷落張軒睿，更加深外界對三人關係的揣測。然而，查看張軒睿的社群媒體帳號，與許光漢及章廣辰的合照都仍然保留，並未刪除。

廣告 廣告

傳出章廣辰冷落張軒睿，作為張軒睿師兄的楊祐寧親自做出回應。（圖／黃城碩攝)

作為張軒睿的同門師兄，楊祐寧對此事件也表達了看法。他表示自己是從工作人員口中得知這件事，並未親自看到相關新聞。楊祐寧形容張軒睿是「一個非常可愛，然後非常有趣的大男孩」。針對這些傳言，楊祐寧認為張軒睿已經向大家說明了，這些都是無中生有的事情。他進一步表示：「無中生有的事是大家最愛看的故事」，呼籲大眾不要過多聯想，也不需要過度解讀。

更多 TVBS 報導

邱澤婚禮爆「張軒睿鬧僵許光漢」案外案 老闆楊祐寧：莫名其妙

傳不滿許光漢佔資源？ 張軒睿《泥娃娃》票房輾壓《他年她日》

陳澤耀拍戲「全裸入鏡」大走光！私密處黏膠下場超慘 曝當爸倒數心情

蔡思韵中邪「生吞內臟」畫面超恐怖！ 《泥娃娃》嚇出2400萬票房

