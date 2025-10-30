與詐團搶人 屏縣警局成功阻詐近4億元

屏東縣警察局與百工百業跨域合作及異業結盟，展開「與詐團搶人」防詐策略，至今已成功阻詐近四億元。

屏東縣警局為搶先攔阻詐騙受害人匯款，積極與百工百業跨域合作及異業結盟，透過資源共享方式，由警方提供最新防詐資訊予各行業轉發分享，再藉由各行業回饋可疑詐騙情資的合作模式，用「熊讚的守護」全面防護屏東鄉親錢財不被詐。

屏縣警局昨（卅）日與屏東市玉皇宮、慈鳳宮、屏東郵局、新光銀行東港分行、吉隆鋼鐵及中洲建設等單位，進一步宣佈推動「全民防詐」計畫，打造屏東為一個安全、可信賴的宜居生活環境。

屏縣警局統計指出，今年一至九月受理詐欺案件三千七百八十三件，較去年同期減少七百三十一件；財損金額十五億三千多萬元，減少兩億一千餘萬元；攔阻金額近一億八千萬元，增加四千多萬元，總計減少民眾近四億元受詐財損金額；查扣不法所得七千一百餘萬元，增加五千一百多萬元。

其中，今年九月更與新光銀行東港分行通力合作，成功攔阻一起金額高達一千兩百萬元的詐騙案，不僅即時守護民眾財產安全，更將犯嫌逮捕到案，展現警銀合作打詐的具體成果。

屏東縣府也提醒鄉親，十一月「全民普發現金一萬元」政策開始實施，務必提高警覺，謹防詐騙，請牢記「錢財攬牢牢、LINE顧牢牢」，不要受騙上當。