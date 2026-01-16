與詐團搶人！ 恆警逮2車手追回120萬贓款、扣奧迪豪車

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春警分局偵破1起假投資詐騙案，警方展現「與詐團搶人」的強硬氣魄，在面交現場布下天羅地網，成功逮捕白姓、吳姓2名車手，當場追回120多萬元贓款，甚至查扣1台要價不斐的奧迪豪車，讓被害人家屬感激涕零。

據了解，該名被害人先前已深陷網路投資虛擬貨幣的圈套，甚至被洗腦預計投入800萬元鉅款，即便家人勸阻仍執迷不悟。詐騙集團近日食髓知味，再以「繳納保證金」為由，要求被害人加碼面交120多萬元。恆春分局長郭懷澤獲報後高度重視，立即下令偵查隊與各派出所共組專案小組，誓言要趕在錢被取走前「攔胡」。

警方嚴密監控面交地點，趁白姓車手現身取款時，大批伏兵一湧而上將其壓制；隨後更以優勢警力，將附近負責接應監控的吳姓車手連人帶車(奧迪豪車)一併圍捕。警方現場起獲贓款120餘萬元、人頭帳戶3本，最令辦案人員咋舌的是，車手竟隨車自備點鈔機，準備大肆清點贓款，行徑極為囂張。

被害人家屬事後特別傳訊感謝警方，「謝謝你們保住我家的血汗錢！」全案訊後依詐欺、洗錢防制法移送屏東地檢署偵辦，警方並建請檢方聲請羈押以擴大追查幕後組織。

恆春警分局長郭懷澤嚴正呼籲，詐團常以「保證獲利」、「隱瞞用途」等術語洗腦民眾，甚至教唆民眾以「支應裝潢款」等藉口規避行員詢問。民眾若發現親友神色異常或有不明投資，請務必撥打165反詐騙專線，警方絕對竭盡全力守護鄉親財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

