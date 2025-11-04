與謝侑芯過夜...黃明志持2包毒品想逃！「稀疏光頭+鬍渣」遭逮照曝光

護理女神謝侑芯（取自當事人IG）大馬飯店浴缸猝死，馬來西亞媒體報導歌手黃明志在場，且持9粒藍藥丸「涉毒」被逮捕。資料照



歌手黃明志出現在「護理系女神」謝侑芯猝逝的飯店房間，遭擁毒、濫用毒品兩罪逮捕，案件預計12月18日開庭審理。根據《中國報》報導，大馬警方從黃明志身上查獲9顆藍色搖頭丸，分裝成2包，一包2顆，另一包7顆，是搖頭丸「愛他死」（Estacy）！如今，他想從飯店逃跑遭逮捕的照片也曝光，照片中，黃明志褪去偽裝，大光頭上長出稀疏細毛，鬍渣沒刮乾淨；另也曝光黃明志當時身上被搜出的9顆藍色菱形藥丸。

根據《星洲日報》報導，10月22日中午12時30分，謝侑芯在五星酒店房間浴缸不省人事，黃明志急忙想離開，剛好遇到在同一個樓層做「東盟峰會」佈防工作的警察，黃明志被逮捕。

黃明志尿檢顯示他對安非他命、K他命、大麻及冰毒均呈陽性反應。大馬媒體報導，黃明志兩項罪名若成立，可能面臨至少2年的監禁、3下鞭刑以及罰款。黃明志本人否認涉毒。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

