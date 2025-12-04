與谷力哲會面 鄭麗文：兩岸應學習歐盟和解精神

（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨主席鄭麗文與歐洲經貿辦事處處長谷力哲會面，鄭麗文表示，歐盟的經驗與價值有相當多值得台灣學習借鑑之處，歐洲統合的經驗是人類智慧結晶，兩岸應該學習歐盟的精神，透過創新方式尋求和解。

鄭麗文今天透過臉書表示，她與谷力哲（Lutz Güllner）進行友好交流，雙方討論包括區域安全、兩岸和平及雙方各項合作議題。

谷力哲首先重申，歐盟長期以來致力於維護歐洲大陸的和平與穩定，歐盟堅定捍衛聯合國憲章，反對任何國家侵略他國，並重申歐盟在兩岸關係上的一貫立場。

廣告 廣告

談及歐盟與台灣關係時，谷力哲表示，台灣與歐盟在經貿上擁有穩固合作關係，歐盟是台灣最大的外國投資來源，投資額超過美國與日本的總和，期望台灣與歐盟能在半導體、人工智慧、先進技術等戰略領域持續擴大並深化合作。

鄭麗文則說，歐盟的經驗與價值有相當多值得台灣學習借鑑之處，例如民主憲政、教育、社會福利、動物權等等，歐盟國家對節能減碳做出積極的貢獻，這也同樣是大家所重視，期待雙方就這些領域進行更緊密的交流合作。

鄭麗文表示，歐洲統合的經驗是人類智慧結晶，兩岸應該學習歐盟的精神，透過創新方式尋求和解。德國和法國在歷史上曾是交戰多年的敵人，當德法兩國都能放下仇恨、和解合作，兩岸就更不應該自相殘殺，她相信兩岸絕對可以透過和平方式化解歧異。

鄭麗文說，國民黨樂見台灣與歐盟進行更廣泛而深入的合作，雙方期待未來持續保持密切聯繫。（編輯：林興盟、林克倫）1141204