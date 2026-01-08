與谷立言午餐會 林佳龍：深化經濟合作鞏固台美關係

即時中心／顏一軒報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）昨（7）日與外交部長林佳龍進行午餐會，雙方針對台美合作進一步交換意見；林佳龍表示，期待持續促進台美在各項領域的交流，並透過深化經濟領域的合作，讓彼此堅若磐石的夥伴關係更加鞏固。





AIT今（8）日指出，「谷立言處長與林佳龍部長昨天會晤，並討論如何進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係；兩人討論了外交與經濟領域的新倡議，期盼在新的一年，使美國、台灣與我們的全球夥伴一起邁向更安全、更強大、更繁榮的未來」。

對此，林佳龍回應，「感謝谷立言處長昨日的邀請，我們一起進行了一場別具意義的午餐時光，也就台美合作進一步交流意見」。

林佳龍說，「我們都期待持續促進台美在各項領域的交流，並透過深化經濟領域的合作，讓彼此堅若磐石的夥伴關係更加鞏固」。

展望新的2026年，林佳龍強調，台灣願持續為區域的和平與穩定做出貢獻，並且與美國等全球民主夥伴，一起守護和平、共創繁榮。









