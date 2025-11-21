與谷立言喝清酒！ 潘孟安：台美日民主情誼。（圖／TVBS）

賴清德總統的壽司午餐照片意外在日本引起熱議，甚至出現在東急田園都市線的東京電車螢幕上，以「台灣總統用壽司午餐支持日本」為標題，顯示這項友好舉動獲得日本民眾的關注。

與谷立言喝清酒！ 潘孟安：台美日民主情誼。（圖／TVBS）

總統府秘書長潘孟安也積極參與支持日本的行列。他不僅與AIT處長谷立言共飲日本清酒，還與日本駐台代表共享青森蘋果汁。潘孟安表示，日本駐台代表片山代表特別前來洽談公務，他也送了台灣埔里的陳紹給對方，象徵台日兩國甜蜜且越久越深厚的情感。

外交部長林佳龍以實際行動支持，享用一盤日本干貝刺身。正在布魯塞爾的外交部次長吳志中與駐歐盟兼比利時代表謝志偉也特地找了一間日本料理餐廳，表達對日本水產的支持，強調要及時挺身而出，不讓盟友久等。

然而，這些友好舉動引發中國大陸的不滿。中國外交部發言人毛寧批評這些行為是「表演作秀」，重申「台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分」，聲稱無論賴清德當局如何表演作秀，都改變不了這一事實。

