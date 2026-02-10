與谷立言在官邸共進晚餐 賴清德揭與美方有這些共識

賴清德總統日前邀請美國在台協會(AIT)處長谷立言、副處長梁凱雯共進晚餐。取自賴清德臉書

賴清德總統日前邀請美國在台協會(AIT)處長谷立言、副處長梁凱雯共進晚餐。取自賴清德臉書

賴清德總統日前邀請美國在台協會(AIT)處長谷立言、副處長梁凱雯共進晚餐。賴清德表示，我們與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，「我相信，每一位國人都樂見台美在深厚的互信與承諾上，繼續攜手，共創彼此的繁榮發展！」

谷立言今天在AIT臉書透露，很榮幸能與賴清德總統在官邸共慶農曆新年，延續我們好友間節慶互訪的傳統。我們針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論。展望馬年，我們將繼續致力於並肩同行，透過堅如磐石的美台夥伴關係，共同打造一個更繁榮的世界！

賴清德隨後也在臉書貼出谷立言的發文，並表示，他很高興與副總統蕭美琴，邀請谷立言處長、梁凱雯副處長等朋友共進晚餐。除了歡慶農曆新年，也就台美深化經貿、創新及安全等領域的合作，交換許多想法。

面對快速變動的區域情勢，他強調，台灣與美國、日本等第一島鏈且理念相近之夥伴，都在國防安全與經貿投資上持續擴大投入，也要以更快的速度，加深彼此的合作。

賴清德表示，我們與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。他相信，每一位國人都樂見台美在深厚的互信與承諾上，繼續攜手，共創彼此的繁榮發展！

他也在AIT臉書貼文留言指出，很開心與副總統，一起和美方朋友餐敘。在台美堅定的情誼之下，我們會強化各面向的合作，也有高度共識促進未來的經貿發展，共同讓台美雙邊繁榮發展！

