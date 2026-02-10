與谷立言官邸餐敘！賴清德臉書發文 AIT暖心留言：台美情誼堅定

總統賴清德今（2/10）晚在臉書轉發AIT貼文指出，很高興與副總統蕭美琴，邀請美國在台協會 AIT 的谷立言處長、梁凱雯副處長等朋友共進晚餐。摘自賴清德X



總統賴清德今（2/10）晚在臉書轉發AIT貼文指出，很高興與副總統蕭美琴，邀請美國在台協會 AIT 的谷立言處長、梁凱雯副處長等朋友共進晚餐，「我們與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。」

賴清德說，很高興與蕭美琴，邀請谷立言、梁凱雯等朋友共進晚餐，除了歡慶農曆新年，我們也就台美深化經貿、創新及安全等領域的合作，交換許多想法。

賴清德表示，面對快速變動的區域情勢，台灣與美國、日本等第一島鏈且理念相近之夥伴，都在國防安全與經貿投資上持續擴大投入，也要以更快的速度，加深彼此的合作。

賴清德說，我們與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。「我相信，每一位國人都樂見台美在深厚的互信與承諾上，繼續攜手，共創彼此的繁榮發展！」

AIT貼文留言：「很開心與美琴副總統，一起和美方朋友餐敘。在台美堅定的情誼之下，我們會強化各面向的合作，也有高度共識促進未來的經貿發展，共同讓台美雙邊繁榮發展！」

