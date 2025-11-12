與谷立言會面 鄭麗文：台美關係重要盼美方持續支持

（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席鄭麗文今天與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持；唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

國民黨今天發布新聞稿表示，鄭麗文在國民黨中央黨部接見谷立言（Raymond Greene）一行，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛十分良好融洽。

鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。

新聞稿指出，鄭麗文對此充分認同，雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵；任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。

國民黨表示，雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話，均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。谷立言並於會中邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1141112